Bu yaz sıcaklık rekorları kırılacak! Çölleşme kapıda... Uzman isimden peş peşe uyarılar
Türkiye, iklim değişikliğinin en sert yüzüyle karşı karşıya. İşte detaylar...
Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Türkeş, hem bu yıl beklenen rekor sıcaklıklara hem de 2040 sonrası için öngörülen çölleşme tehlikesine karşı uyardı.
"EL NİNO" SICAKLIKLARI GELİYOR
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, dünya genelindeki yüzey sıcaklığı artışının Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Kuvvetli bir El Nino olasılığına dikkat çeken Türkeş, yaz aylarının kavurucu geçeceğini işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle karasal iç bölgelerde, İç Anadolu'da, Güneybatı Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da bazı istasyonlarda tıpkı geçen yıl olduğu gibi; Türkiye'de bu yıl da yüksek sıcaklık rekorları kırılma olasılığı söz konusu"
2040 SONRASI İÇİN KORKUTAN SENARYO: ÇÖLLEŞME KAPIDA
Türkiye’de son yıllarda azalan yağışlar ve artan buharlaşma, uzun vadede coğrafi yapının değişimine neden oluyor. Prof. Dr. Türkeş, 2040 yılından sonra Türkiye’nin bazı bölgelerinde bugün görülmeyen "tam kurak" iklim koşullarının hakim olabileceğini belirtti:
"Sıcaklıkların ve buharlaşmanın artması, yağış rejiminin değişmesi, sıcaklıkla birlikte kuraklaşmanın artması sonucunda 2040 sonrası orta ve çok kötümser iklim senaryolarına göre bugün Türkiye'de bulunmayan tam kurak iklim koşullarının oluşma olasılığı var. Bu iklimin Türkiye'de coğrafi olarak kuraklaşması, kurak ve çöl iklimi benzeri tam kurak arazi koşullarının geniş alanlarda oluşacağı anlamına geliyor"
İklim değişikliğinin bu hızla devam etmesi durumunda, Suriye’nin kuzeyindeki çöl benzeri koşulların Türkiye’nin içlerine kadar sokulacağı öngörülüyor. Prof. Dr. Türkeş, risk altındaki bölgeleri ve olası sonuçları şu sözlerle aktardı:
""Bugün Suriye kuzeyindeki kurak hatta çöl benzeri iklimin Suriye sınırından Türkiye'ye sokulacağı ve Güneydoğu Anadolu'nun geniş güney bölümü, Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Havzası'nı da içerecek biçimde İç Anadolu'nun orta ve güney bölümlerinde, hatta İç Batı Anadolu'da ve Trakya'da böyle bir klimatolojik olarak kurak bölge oluşma olasılığı var."
"Bunun gerçekleşmesi ise Türkiye'nin fiziksel ve ekonomik su kıtlığı yaşayan, zamanla su fakiri olma olasılığı bulunan ve gıda güvenliği açısından da sıkıntı yaşayan bir ülke olma olasılığı anlamına geliyor"
Artan sıcaklıklar sadece termometreleri değil, ekosistemi de doğrudan tehdit ediyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde hissedilen sıcak hava dalgalarının orman yangınlarını tetiklediğini belirten Türkeş, bütünleşik bir yönetim planının şart olduğunu vurguladı:
"Sıcaklıkların artması yaz kuraklığını, yeni yangın rejimini şiddetlendirerek ya da daha etkili yaparak orman yangınlarının sıklık, şiddet, süre ve etki alanını artırıyor."
"Su kaynakları üzerinde aşırı baskı yaratıyor. Toprakta bir kuraklaşma oluyor."
"Dolayısıyla sıcaklıklardaki uzun süreli artış sadece yüksek hava sıcaklıklarının ve sıcak hava dalgalarının oluşumuyla kalmıyor."