Bu yıl kış erken mi gelecek?

Bu yıl kış erken mi gelecek? Zira Erzurum'un kent merkezine kar yağdı. Sivas, Tokat, Karabük, Ağrı, Kars, Iğdır ve daha birçok ile de mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığı da hissedilir derecede azaldı.

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Bu yıl kış erken mi gelecek?
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Hava sıcaklığı düştü, mevsimin ilk karı yağdı.

Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü. Palandöken ilçesindeki mahallelerde, park ve bahçeler, araçlar, ağaçlar, kaldırımlar ve çatılar karla kaplandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Kentte bir süredir etkili olan sıcak hava, yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Kar kalınlığı bazı noktalarda 5 santimetreye ulaştı.


Tokat'ın Başçiftlik ve Almus ilçelerindeki yaylalar beyaza büründü. Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Ağrı'da dağlık bölgeler ve köyler karla kaplandı. Otlamak için araziye çıkartılan hayvanlar zor anlar yaşadı.


Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışının aniden bastırmasıyla bazı sürücüler hazırlıksız yakalandı.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından Zigana Dağı Geçidi ise sonbaharın renklerine büründü.

Tarihi İpek Yolu güzergahındaki dağ, hazan mevsiminin en güzel halini yansıtıyor.

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