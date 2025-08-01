Bu yollara dikkat! Türkiye genelinde çok sayıda güzergah trafiğe kapalı
1 Ağustos itibarıyla karayollarında süren bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok güzergah tek şeride düşürüldü, bazı yollar tamamen trafiğe kapatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, sürücüleri yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.
TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometreleri arasındaki Başpınar Viyadüğü’nde yapılan derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönü 1-4. kilometreleri arasında Buğralar Köprüsü’nde yapılan tabliye ve üstyapı onarımı nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Trafik İstanbul yönünden iki yönlü devam ediyor.
TEM Otoyolu’nun Edirne Batı Kavşağı ile Gümüşova arasındaki 0-3. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Ayvalık-Bergama yolunun 44-66. kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer bölümden iki yönlü olarak devam ediyor.
Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerinde yapılan üstyapı onarımı nedeniyle Akçakoca-Düzce yönü trafiğe kapatıldı. Sürücüler Düzce-Akçakoca yönünden çift yönlü olarak ulaşımlarını sürdürüyor.
Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-2. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Yenişehir-Havalimanı yönünden çift yönlü sağlanıyor.
Söğüt-Korkuteli yolunun 19-34. kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.
Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 52-53. kilometreleri arasında yapılan üstyapı çalışmaları nedeniyle Zonguldak yönü ulaşıma kapatıldı. Trafik Karabük istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Rize-Artvin il sınırı-Hopa-Sarp Sınır Kapısı yolunun 0-34. kilometreleri arasında yürütülen çalışmalar sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü şekilde servis yolundan devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı