Bu yollara dikkat! Türkiye genelinde onarım ve yapım çalışmaları sürüyor

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometreleri arasında, Adana Doğu-Misis kavşaklarında yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım 27 Nisan’a kadar kontrollü olarak tek şeritten sağlanacak. Sürücülerin bu kesimde dikkatli olmaları önemle vurgulandı.

ANKARA ÇEVRE OTOYOLU'NDA ŞERİT DARALTILDI

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde, Susuz Köprülü Kavşağı'nda devam eden yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulaması başladı. Bu güzergâhı kullanan sürücülerin trafik levhalarına uymaları isteniyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLUNDA TRAFİĞE KAPALI KESİM

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri arasında, Aydın istikametindeki Buharkent çıkış kolu üstyapı onarımı nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Alternatif güzergâhların kullanılması tavsiye ediliyor.

SALİHLİ-ALAŞEHİR YOLUNDA KAVŞAK YAPIMI

Manisa’da Salihli-Alaşehir yolunun 10 ila 12. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, sürücülere bölgede bulunan trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

KIRŞEHİR-KIRIKKALE YOLUNDA SERVİS YOLUNA DİKKAT

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik, geçici olarak servis yoluna yönlendirildi. Sürücülerin bu bölgede dikkatli olmaları gerekiyor.

MERSİN’DE TRAFİK TEK ŞERİTTEN AKIYOR

Erdemli-Mersin yolunun 58-61. kilometreleri arasında süren üstyapı çalışmaları kapsamında, Kargıpınarı-Çeşmeli kavşaklarında trafik tek şeritten sağlanıyor. Çalışmalar süresince yoğunluk yaşanabileceği bildirildi.

TAŞAĞIL-İBRADI YOLUNDA İKİ YÖNLÜ ULAŞIM

Antalya’da Taşağıl-İbradı yolunun 4 ila 8. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Sürücülerin hızlarını düşürmeleri isteniyor.

ÇANAKKALE'DE PATLATMALI KAZI

Çanakkale-Çan yolunun 22-23. kilometreleri arasındaki toprak işleri kapsamında patlatmalı kazı çalışmaları yapılacağı için yol, kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak. Bu nedenle sürücülerden dikkatli olmaları ve anonsları takip etmeleri talep ediliyor.

İNEBOLU-ABANA YOLUNDA HEYELAN NEDENİYLE KONTROLLÜ GEÇİŞ

Kastamonu’da İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle trafik, kontrollü olarak sağlanıyor.

GİRESUN'DA TÜNELDE BAKIM ÇALIŞMASI

Giresun-Keşap ayrımı-Dereli-Pınarlar yolunun 9. kilometresindeki Çınarlık Tüneli’nde bugün saat 17.00’ye kadar elektrik ve elektronik sistem bakım çalışması yapılacak. Bu süreçte ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.