Bu yollarda dikkat: Birçok güzergahta trafik kontrollü sağlanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok önemli güzergahta kontrollü geçiş uygulandığını duyurdu. Sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
Adana Doğu ile Misis kavşakları arasındaki TAG Otoyolu’nun 1-4. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler bu bölgede yavaş seyretmeleri konusunda uyarılıyor.
GEBZE-İZMİR OTOYOLUNDA BANT AKTARIMI
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Saruhanlı ile Turgutlu kavşakları arasındaki 0-8. kilometrelerde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. İzmir istikametinde yapılan bant aktarımı nedeniyle trafik, karşı yönden iki yönlü olarak veriliyor.
SAKARYA-BİLECİK YOLU KISMEN KAPALI
Sakarya-Bilecik yolunun 32-36. kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak devam ettiriliyor.
İNEGÖL-BOZÜYÜK ARASINDA KONTROLLÜ GEÇİŞ
İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometreleri arasındaki çalışmalarda ise Bursa-Ankara yönü trafiğe kapalı. Bu güzergâhta da trafik diğer şeritten çift yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor.
KIRŞEHİR-ANKARA YOLU DARALDI
Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometreleri arasında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun sadece bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülebiliyor.
EGE BÖLGESİNDE KÖPRÜ ÇALIŞMASI
Afyonkarahisar'daki Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları devam ederken, sürücülerden trafik işaretlerine azami dikkat göstermeleri isteniyor.
ANKARA-KIRIKKALE YOLUNDA KAVŞAK KAPALI
Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometreleri arasında yer alan Çaykur Köprülü Kavşağı’ndaki yapım çalışmaları nedeniyle hem Ankara'dan Kırıkkale’ye hem de Kırıkkale’den Ankara’ya gidişte yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.
DOĞU ANADOLU'DA TRAFİK YAVAŞLIYOR
Ağrı-Doğubayazıt yolunun 32-36. kilometreleri ile Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerinde sürdürülen yapım çalışmaları nedeniyle geçişler kontrollü şekilde sağlanıyor.
İNEBOLU’DA HEYELAN ÖNLEMİ
Karadeniz Bölgesi’ndeki İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometreleri arasında yapılan heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı