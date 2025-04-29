Bu yollarda dikkat: Birçok güzergahta trafik kontrollü sağlanıyor

Adana Doğu ile Misis kavşakları arasındaki TAG Otoyolu’nun 1-4. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler bu bölgede yavaş seyretmeleri konusunda uyarılıyor.

GEBZE-İZMİR OTOYOLUNDA BANT AKTARIMI

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Saruhanlı ile Turgutlu kavşakları arasındaki 0-8. kilometrelerde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. İzmir istikametinde yapılan bant aktarımı nedeniyle trafik, karşı yönden iki yönlü olarak veriliyor.

SAKARYA-BİLECİK YOLU KISMEN KAPALI

Sakarya-Bilecik yolunun 32-36. kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak devam ettiriliyor.

İNEGÖL-BOZÜYÜK ARASINDA KONTROLLÜ GEÇİŞ

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometreleri arasındaki çalışmalarda ise Bursa-Ankara yönü trafiğe kapalı. Bu güzergâhta da trafik diğer şeritten çift yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

KIRŞEHİR-ANKARA YOLU DARALDI

Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometreleri arasında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun sadece bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülebiliyor.

EGE BÖLGESİNDE KÖPRÜ ÇALIŞMASI

Afyonkarahisar'daki Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları devam ederken, sürücülerden trafik işaretlerine azami dikkat göstermeleri isteniyor.

ANKARA-KIRIKKALE YOLUNDA KAVŞAK KAPALI

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometreleri arasında yer alan Çaykur Köprülü Kavşağı’ndaki yapım çalışmaları nedeniyle hem Ankara'dan Kırıkkale’ye hem de Kırıkkale’den Ankara’ya gidişte yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.

DOĞU ANADOLU'DA TRAFİK YAVAŞLIYOR

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 32-36. kilometreleri ile Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerinde sürdürülen yapım çalışmaları nedeniyle geçişler kontrollü şekilde sağlanıyor.

İNEBOLU’DA HEYELAN ÖNLEMİ

Karadeniz Bölgesi’ndeki İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometreleri arasında yapılan heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak devam ediyor.