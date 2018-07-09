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Buca'da kadınlar kurslarla hayat buldu

İzmir’in Buca ilçesinde bu aralar kadınların hiç boş vakti yok. Nedeni ise meslek edindirme ve hobi kurslarının açılması. Tercihlerine göre farklı iş kollarına yönelen kadınlar hem sevdikleri işi yapıyor, hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Buca'da kadınlar kurslarla hayat buldu

Kimi biçki dikiş, kimi pırlanta kimi ise moda tasarıma yönleniyor.

Eğitimin ardından üretime geçiliyor…

İzmir Buca Belediyesi’nin düzenlediği bu kurslar kadınların hayatlarına yepyeni ufuklar, yepyeni açılımlar getirdi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kurslar ücretsiz.  

Üretmekten memnun olduklarını vurgulayan Bucalı kadınlar açılan bu kursların sıkıntılarına şifa olduğunu söylüyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #buca #kurs
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