İzmir Buca Belediyesi’nde hayvanlara kötü muamele işten çıkarılma sebebi oldu. Türkiye’de ilk olacak bu uygulama işçilerin toplu sözleşme maddelerinden biri olarak düzenlendi.

İzmir Buca’da canlıya kötü muameleye geçit yok...



İzmir’de Buca Belediyesi, Türkiye çapında ardı ardına yaşanan, hayvanlara şiddet olaylarına dur demek için örnek bir çalışmaya imza attı.



Belediye, Disk Genel İş Sendikası ile yaptığı toplu iş sözleşmesine; taciz, tecavüz, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile hayvanlara kötü muamele gibi suçlarına karşı iş akdini fesih maddesi koydu.



Toplu sözleşme maddesi kapsamında hayvanlara eziyete ettiği mahkeme kararı ile kesinleşen çalışana iş akdinin feshinin yanı sıra tazminat ödemesi de yapılmayacak.



Sözleşmeye örnek maddenin eklenmesiyle Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve Disk Ege Bölge Sorumlusu Memiş Sarı arasında imzalar atıldı.







ulusal.com.tr