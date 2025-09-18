Buca’da çöp yangını sanayiyi kül etti! 30 milyon lira zarar, esnaf belediyeye isyan etti

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Seyhan Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Sünger, kumaş ve suntadan oluşan mobilya atıklarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerine sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin yoğun çalışmasıyla saatler sonra kontrol altına alınabildi. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak iş yerinde milyonlarca liralık zarar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İŞLETME SAHİBİNDEN SERT TEPKİ

Yangında iş yerinin tamamen kullanılmaz hale geldiğini söyleyen işletme sahibi Fatih Türker (39), zararın yaklaşık 30-35 milyon lira olduğunu belirtti.

Türker, sorumluluğun Buca Belediyesi’nde olduğunu savunarak şunları söyledi: "Dükkanımız, mekanımız yandı. Benim görüşümce, bu olayın tek sorumlusu Buca Belediyesi. Önceden burası otoparktı. Yaklaşık 5-6 aydır otopark uygulaması kaldırıldı. O zamandan beri insanlar, esnaf çöpünü, molozunu, her şeyini buraya döküyor. Dükkanımızda tahminen 30-35 milyon liralık bir zarar oluştu. İçeride bir sürü hammadde vardı. Mobilyacılara verdiğimiz raylar, menteşeler, ambalaj malzemeleri hepsi yandı. Buca Belediyesi'ne biz her gün 50-60 sefer yazıyoruz, arıyoruz. 'Geleceğiz' diyorlar ama ilgilenmiyorlar. Belediye zaten çalışmıyor, çöpleri toplamıyor. Biz kime gideceğiz, derdimizi kime anlatacağız, sıkıntımızı kime söyleyeceğiz bilemiyoruz. Bu süreçte çok mağdur olduk. Belediye çalışanların grev ve protestoları nedeniyle çöpler toplanmadı. Çöplerin toplanmaması sonucu çıkan yangının bütün zararı sadece bize kaldı. Sokaklardaki tüm ihmalin bedelini şu an sadece biz ödüyoruz"

"BU FELAKET ZATEN BELLİYDİ"

Yangında iş yerinin çatısındaki ofisi yanan Ahmetcan Çakın (30) da belediyeyi ihmalle suçladı. "Buca Belediyesi'nin çöpleri toplamamasından dolayı çıkan yangın, gece sabaha karşı buradan bu tarafa doğru sıçrayarak tüm yazıhaneleri, ofisleri, makineleri tamamen yaktı. Bütün esnaf zaten hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Buca Belediyesi'ne şikayette bulunuyordu. Grevde oldukları için çöpleri toplamıyorlardı. Zaten orası tam bir hastalık yuvasıydı. Biz daha önce uyardık, 'Yanarsa Allah korusun, gider burası' dedik. Nitekim yan taraf gitti zaten. Elektriğin ana hattan gelen kabloları yandı. Bu kompresör makinesi yansa ya da patlasa, bugünkü değeri 150 bin lira. Zararımız bu yüzden çok büyük. İşimiz aksadı, siparişler bekliyor, aşağıda makineler çalışamıyor çünkü elektrik yok. Zaten bu çöpler mobilya atığıydı. Elyafı, süngeri, döşemesi, MDF'si vardı. Yani bir sigara izmariti bile bu atıkları tutuşturmaya yeterdi. Yangının bu şekilde harlayıp buraya sıçramasının sebebi bu pislikti. Bu çöplerden dolayı yangın zaten bekleniyordu. Ufak bir kıvılcım bile yeterliydi bu çöp yığınını yakmak için"