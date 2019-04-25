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Buca'da silahlı saldırı: İsmail Akkaya hayatını kaybetti

Buca ilçesinde İsmail Akkaya, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 

Buca'da silahlı saldırı: İsmail Akkaya hayatını kaybetti

 İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 

Alınan bilgiye göre, İsmail Akkaya (43), Hürriyet Mahallesi Hasan Şarlayan Sokak'taki evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. 

Açılan ateş sonucu Akkaya yaralandı, şüpheli veya şüpheliler kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. 

112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı öğrenen Akkaya'nın yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu, eğlence merkezlerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Akkaya'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #buca
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