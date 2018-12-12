Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre,



Mudanya-Eminönü/Sirkeci 17.00 ve 19.00, Eminönü/Sirkeci-Mudanya 18.00 ve 20.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.



BUDO'nun saat 16.00'ya kadar olan bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.