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BUDO bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti!

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti!

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;

08.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #Bursa Deniz Otobüsleri #budo
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