banner999
Trump, Kaşıkçı cinayetinin sorumlusunu buldu!
Trump, Kaşıkçı cinayetinin sorumlusunu buldu!
Fransa'dan Kaşıkçı hamlesi
Fransa'dan Kaşıkçı hamlesi
Eski milletvekili hayatını kaybetti
Eski milletvekili hayatını kaybetti
Eğitimciler 'Andımız okutulsun' diyor
Eğitimciler 'Andımız okutulsun' diyor

BUDO'dan sefer iptalleri (22 Kasım 2018)

BUDO seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan sefer iptalleri (22 Kasım 2018)

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,
Saat 14.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
Saat 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
Saat 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)
Saat 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
Saat 18.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamadı. 
BUDO'nun saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ile 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de iptal edildi. 

Etiketler; #budo #bursa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.