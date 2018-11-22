Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,
Saat 14.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
Saat 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
Saat 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)
Saat 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
Saat 18.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamadı.
BUDO'nun saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ile 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de iptal edildi.
BUDO seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.