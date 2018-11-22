BUDO seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,

Saat 14.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Saat 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

Saat 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

Saat 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Saat 18.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamadı.

BUDO'nun saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ile 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de iptal edildi.