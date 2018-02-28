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BUDO'dan sefer iptalleri (28 Şubat 2018)

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan sefer iptalleri (28 Şubat 2018)

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 17.00, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 17.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 18.00, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 19.00, İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 19.30 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 20.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #budo
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