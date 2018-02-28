Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 17.00, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 17.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 18.00, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 19.00, İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 19.30 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 20.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.