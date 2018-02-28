Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:



Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 17.00



Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 17.30



İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 18.00



Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 19.00



İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 19.30



İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 20.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.



ulusal.com.tr