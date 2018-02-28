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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 17.00 

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 17.30 

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 18.00 

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 19.00 

İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 19.30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 20.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #budo #Bursa Deniz Otobüsleri #sefer iptalleri
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