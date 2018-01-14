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BUDO'dan yeni sefer iptalleri

Gelen son dakika haberine göre, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan yeni sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 18.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 19.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun bundan önceki seferleri de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sefer iptali #deniz otobüsü #budo
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