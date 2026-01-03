BUDO duyurdu: Olumsuz hava nedeniyle yarın 8 sefer iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), internet sitesinden yaptığı açıklamayla yarın gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferin iptal edildiğini bildirdi. Açıklamada, iptallerin olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.

İptal Edilen Seferler

Saat 08.00 ve 09.30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), saat 08.00 ve 11.30’daki İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), saat 09.30’daki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), saat 10.00’daki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş), saat 11.30’daki İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas) ve saat 13.00’teki Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgilerini BUDO’nun resmi internet sitesi üzerinden takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.

bursa budo iptal seferler
