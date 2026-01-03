BUDO duyurdu: Olumsuz hava nedeniyle yarın 8 sefer iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), internet sitesinden yaptığı açıklamayla yarın gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferin iptal edildiğini bildirdi. Açıklamada, iptallerin olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.

İptal Edilen Seferler

Saat 08.00 ve 09.30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), saat 08.00 ve 11.30’daki İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), saat 09.30’daki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), saat 10.00’daki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş), saat 11.30’daki İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas) ve saat 13.00’teki Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgilerini BUDO’nun resmi internet sitesi üzerinden takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.