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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, 14.00, 17.00 ve 19.00, 

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 11.00, 15.30, 18.00 ve 20.00,

Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30,

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00, 

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 15.30 ve Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.55 seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #budo
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