Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.



Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, 14.00, 17.00 ve 19.00,



İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 11.00, 15.30, 18.00 ve 20.00,



Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30,



Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00,



İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 15.30 ve Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.55 seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırıldı.