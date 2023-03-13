BUDO seferlerine fırtına engeli

Meteoroloji Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulunmuştu. Marmara'da etkili olan fırtına sonrası ulaşım olumsuz etkilendi. BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO seferlerine fırtına engeli
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 07.00 ila 18.30 saatleri arasındaki 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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