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BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
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BUDO'nun 29 Kasım 2018 iptal olan seferleri

 Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 

BUDO'nun 29 Kasım 2018 iptal olan seferleri

 Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

BUDO'dan yapılan açıklamada  seferlerin hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldığı açıklandı

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;
Saat 07.00 ve 09.30'daki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferleriyle 08.30 ve 11.00'deki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle 09.30'daki Mudanya-Armutlu (İhlas) seferiyle 10.00'daki Armutlu (İhlas)-Eminönü/Sirkeci seferi de yapılamayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #budo
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