Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.



BUDO'dan yapılan açıklamada seferlerin hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldığı açıklandı



BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Saat 07.00 ve 09.30'daki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferleriyle 08.30 ve 11.00'deki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.



Aynı gerekçeyle 09.30'daki Mudanya-Armutlu (İhlas) seferiyle 10.00'daki Armutlu (İhlas)-Eminönü/Sirkeci seferi de yapılamayacak.