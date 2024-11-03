BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

İptal edilen seferlerle ilgili Bursa Deniz Otobüsleri'nden (BUDO) açıklama geldi.

BUDO'nun internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.