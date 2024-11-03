BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinin bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferlerle ilgili Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından duyuru yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

İptal edilen seferlerle ilgili Bursa Deniz Otobüsleri'nden (BUDO) açıklama geldi.

BUDO'nun internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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