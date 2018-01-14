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BUDO'nun bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bu akşam yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bu akşam yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20.00 ve 21.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 21.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle gün içinde de sefer iptalleri yapılmıştı.

Etiketler; #budo #deniz otobüsü #sefer iptali
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