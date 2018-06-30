Diyarbakır’da buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü. Kentte bu yıl 1 milyon tondan fazla rekolte bekleniyor.

Diyarbakır’da tarlalar harman rengine büründü, çiftçilerin yüzü güldü. Tarihi kentte şimdi buğday hasadı zamanı…Sulu tarım arazilerinde verim kaybı olmadı. Üretici de aldığı verimden memnun kaldı.Bunaltan sıcaklarda hasat yapan üretici, emeğinin karşılığını almaktan mutlu. Ancak çiftçiler, yörede yaşanan su soruna çözüm bekliyor.Kentte 3 milyon 400 bin dekarlık alanda buğday hasadı devam ediyor. Bu yıl 1 milyon 150 bin ton civarında rekolte bekleniyor.Hasat Bismil’de de başladı. İlçede ekimin yapıldığı tarlalarda dekar başına verim 450-500 kilogram arasında.