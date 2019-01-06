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Buğday hasadının geliri şehit ailelerine verilecek

Diyarbakır Dicle Üniversitesi bu yıl şehit aileleri için hasat yapacak. Üniversiteye ait araziye ekilen buğdaylardan elde edilecek gelir Bismil'deki 15 şahit ailesine bağışlanacak.

Buğday hasadının geliri şehit ailelerine verilecek

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Dicle Üniversitesi anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Üniversite, kendi arazisi içerinden yetiştirdiği buğdayı şehit aileleri için hasat edecek. 

Kaymakamlık, Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bismil Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle hayata geçirilen projenin adın "Benim de Bir Sebze Bahçem Olsun".

Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel 3 yıldır süren projeyi anlattı. 

"Benim de Bir Sebze Bahçem Olsun" projesi ile üniversiteye ait 500 dönümlük arazide buğday ekildi. 

Buğdayların ve arazinin bakımını Tarım ve Orman Müdürlüğü üstlendi. Ürünlerin takibini ise Bismil Meslek Yüksekokulu öğrencileri yapıyor. 

Buğdaylar yetiştiğinde hasadı yapılacak, elde edilecek gelir ise ilçedeki 15 şehit ailesine verilecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır
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