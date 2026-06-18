Buğdayı tüccara 14 TL'den sattılar: Amik Ovasında çiftçi bir yıllık çalışmasının karşılığını alamadı

Hatay’ın Amik Ovası’nda buğday hasadının tamamlanmasının ardından üreticiler, pazarlama sorunu nedeniyle zarar ettiğini söyledi.

Buğday taban fiyatı kilo başına 16 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ürün satan üreticiler ödemeyi hemen alamıyor. Nakde ihtiyacı olan da buğdayı tüccara 14 liradan satmak zorunda kaldı.

Bölgede buğday hasadının ardından ikinci ürün olarak mısır ekimine hazırlanan üreticiler, sulama maliyetlerinden yakınıyor.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar bazı üreticileri tarımdan uzaklaşıyor.

Amik Ovası’nda faaliyet gösteren çiftçiler, artan maliyetler karşısında zarar ettiklerini söylüyor.