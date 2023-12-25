Bugün Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? İSKİ Güncel Veriyi Duyurdu: 25 Aralık 2023 Günü İstanbul'da Barajların Su Doluluk Oranları...
İSKİ her gün barajların doluluk oranlarını duyurmaktadır. Bu doluluk oranları İstanbullu en çok merak ettiği konulardan birisidir. Peki İstanbul'da barajların doluluk oranları kaça yükseldi? Bugün İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldı İşte 25 Aralık 2023 günü barajların doluluk oranları...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel baraj doluluk oranlarını duyurdu. 25 aralık 2023 Pazartesi günü İstanbul'da barajların doluluk oranları kaç oldu?
İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları %51,65'a yükseldi. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı?
Alibey Barajı: % 62,49
Büyükçekmece Barajı: % 42,55
Darlık Barajı: % 62,56
Elmalı Barajı: % 85,07