Bugün başlıyor! Ankara’da bu noktalar 3 gün boyunca trafiğe kapatılacak

Ankara Spor Salonu'nda 28-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek önemli bir etkinlik nedeniyle, başkentin bazı kritik ulaşım arterleri üç gün boyunca araç trafiğine kapatılacak.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek bir programın güvenlik tedbirleri kapsamında, gerekli görülmesi durumunda bazı yolların taşıt trafiğine kapatılacağını duyurdu. Açıklamaya göre, kapama uygulaması bugün saat 21.00'den başlayacak ve program sona erene kadar devam edecek.

Program süresince araç trafiğine izin verilmeyecek olan ana yollar ve bağlantı noktaları, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için detaylı bir şekilde listelendi:

Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak kapatılacak.
Tren Garı Kavşağı ile bu kavşağa bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı trafiğe kapalı olacak.
Tren Garı Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı kapatılacak.
Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı da kapalı olacak.
Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç) taşıt trafiğine kapatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ankara bazı yollar trafiğe kapatılacak
