Bugün, 47 yıl önce aramızdan ayrılan gençlik önderi Deniz Gezmiş'in doğum günü... 47 yıl önce yaşamlarının baharında idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı Türkiye unutmadı... 3 fidan Türkiye’de Amerikan emperyalizmine karşı bağımsızlık mücadelesinin sembolü oldu

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın yaşamları bağımsızlık bayrağını yükseltme mücadelesiyle özdeşleşti. İdam sehpasında bile geri adım atmadılar. Ulucanlar Cezaevi’nde infazların yapıldığı hücre “Yaşasın tam bağımsız Türkiye, kahrolsun emperyalizm” sloganıyla inledi.



Yükselen antiemperyalist protestolar, 1967 sonrasında 6. Filo Protestoları ile vücut buldu. 68 Gençliğinin “Amerikan askerlerinin gittiği eğlence yerlerine kırmızı boya attığı, yakaladığı Amerikan askerlerini Yankee Go Home sloganları ile hırpaladığı” eylemler hafızalara kazındı.



Protestolar 6. Filo Askerlerinin 1968 yazında Dolmabahçe sahilinde denize dökülmesine kadar yükseldi.



6 Ocak 1969’da ODTÜ’de Amerikan Büyükelçisi Robert Kommer’in aracının ateşe verilmesi 68 gençliğinin sembol eylemlerinden biri oldu. Ancak Kommer’in Türk Gençliğiyle tanışması daha eskiye dayanıyordu. Vietnam Savaşı'nda aldığı görevlerle tanınan Kommer, 28 Kasım 1968’de Türkiye’ye gelişi sırasında Yeşilköy Havalimanı’nda da proteto edilmişti. Eylemin önderlerinden Deniz Gezmiş protestonun ardından tutuklandı.



Deniz Gezmiş ve arkadaşları Amerika’ya karşı bağımsızlık mücadelesini ikinci kurtuluş savaşı olarak tanımladı. 1-10 Kasım 1968 tarihlerinde düzenlenen ve Samsun’da balayıp Ankara’da sona eren yürüyüşlerine de Bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal Yürüyüşü" adı verildi. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüşünün son durağı Anıtkabir oldu. Mustafa Kemal’in huzurunda Anıtkabir Özel Defterini imzalayan isim de Deniz Gezmiş’ti.



Deniz ve arkadaşları gericiliğe karşı da bayrak açtı, Cumhuriyete yönelen her saldırıyla mücadele etti. Bu mücadele; Samsun Ankara yürüyüşü için Türk Halkına yapılan çağırıda; “Mustafa Kemal devrimine saldıran karanlık güçlere dur demek için” sözleriyle ifade edildi.



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