Bugün Deprem Mi Oldu? Türkiye'de Nerede Deprem oldu? 10 Kasım AFAD Kandilli Deprem Verileri

Türkiye her gün hissedilen ve hissedilmeyen bir çok deprem meydana gelmektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlerin verilini tutmaktadır. 10 Kasım günü hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem olduğunu öğrenmek için bu iki kuruma başvururuz. Peki 10 Kasım'da hangi illerde deprem oldu? 10 Kasım 2023 günü olan depremler hissedildi mi?

AFAD'A GÖRE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER



09-11-2023 17:34:40 36.936 29.317 7 ML 2.1 Çameli (Denizli) 609052

09-11-2023 17:28:35 39.066 25.989 14.1 ML 2.9 Ege Denizi - [46.40 km] Ayvacık (Çanakkale) 609050

09-11-2023 17:25:28 37.651 35.363 7 ML 1.6 Aladağ (Adana) 609051

09-11-2023 17:09:09 38.054 37.884 7 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 609049

09-11-2023 16:48:37 38.37 39.096 7 ML 2.3 Sivrice (Elazığ) 609047

09-11-2023 16:37:23 38.249 37.4167 ML 1.5Elbistan (Kahramanmaraş) 609046

09-11-2023 16:30:51 36.89 26.885 7 ML 1.1 Ege Denizi - [35.77 km] Bodrum (Muğla) 609048

09-11-2023 16:23:06 38.626 27.23 12.91 ML1.8 Menemen (İzmir) 609045

09-11-2023 16:18:25 38.615 27.251 13.68 ML 2.1 Yunusemre (Manisa) 609044

09-11-2023 16:03:42 37.021 28.917 7 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla) 609042

09-11-2023 15:56:55 36.632 33.45711.16ML1.3Mut (Mersin)609041

09-11-2023 15:54:02 37.998 40.503 8.83 ML 1.8 Bismil (Diyarbakır) 609040

09-11-2023 15:49:45 37.642 35.857 7 ML 1.5 Kozan (Adana) 609039

09-11-2023 15:31:45 35.273 30.608 5.29 ML 2.0 Akdeniz - [117.42 km] Kumluca (Antalya) 609043

09-11-2023 15:21:47 37.808 36.639 7 ML 2.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 609037

09-11-2023 15:20:44 40.135 26.97 7 ML 1.6 Çan (Çanakkale) 609038

09-11-2023 14:53:01 37.318 36.791 12.29 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 609036

09-11-2023 14:28:12 39.032 26.62 10.78 ML 2.5 Ege Denizi - [17.72 km] Dikili (İzmir) 609035

09-11-2023 13:59:19 36.085 36.338 7 ML 2.3 Altınözü (Hatay) 609031

09-11-2023 13:57:25 38.271 25.955 14.09 ML 2.1 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [26.14 km] Çeşme (İzmir) 609029

KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER

2023.11.10 08:08:17 35.4895 26.6183 9.3 -.- 3.0 2.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.10 07:31:37 38.3195 38.6137 5.0 -.- 1.5 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel

2023.11.10 07:22:32 37.6433 28.9537 4.9 -.- 1.3 -.- KARAHISAR-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2023.11.10 06:06:40 37.6058 42.7652 9.1 -.- 1.7 -.- SARIYAPRAK-PERVARI (SIIRT) İlksel

2023.11.10 06:05:19 39.6257 25.5148 8.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.11.10 05:59:20 38.3513 38.8355 15.0 -.- 1.0 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel

2023.11.10 05:49:51 35.7543 27.4178 15.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.10 05:39:34 38.1228 36.6510 21.2 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.10 05:39:02 38.4808 40.3095 5.0 -.- 1.9 -.- YAYDERE-GENC (BINGOL) İlksel

2023.11.10 05:22:47 40.4970 36.8957 5.3 -.- 1.3 -.- UMURLU-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2023.11.10 05:07:48 36.9182 36.4588 14.1 -.- 1.2 -.- YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.11.10 05:06:25 39.1078 27.7423 5.2 -.- 1.3 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2023.11.10 04:35:41 38.0583 36.5707 5.0 -.- 1.9 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.10 04:18:45 38.8777 37.3793 5.0 -.- 2.0 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.11.10 04:09:29 38.7757 40.0137 4.0 -.- 1.7 -.- SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2023.11.10 03:50:29 37.9137 36.0712 5.0 -.- 1.6 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.10 03:48:54 35.2507 26.6205 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.10 03:42:49 36.1032 36.0558 1.6 -.- 1.2 -.- AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.11.10 03:03:03 38.4892 39.1412 5.0 -.- 1.6 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.11.10 02:58:27 37.0530 37.0318 8.8 -.- 1.4 -.- ORTAKLAR-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel

2023.11.10 02:57:06 37.2887 37.1732 27.7 -.- 1.2 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.10 02:47:56 40.7725 31.0647 9.5 -.- 1.7 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel

2023.11.10 02:42:34 36.1042 36.2273 7.1 -.- 1.4 -.- YENIHISAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.11.10 02:13:47 39.0693 25.9945 12.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.10 02:00:49 35.4755 30.3860 63.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.10 01:48:35 37.9423 37.4708 22.5 -.- 1.1 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.10 01:47:02 38.4635 37.3010 10.0 -.- 1.1 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.10 01:35:07 38.8237 37.4948 1.0 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.11.10 01:30:35 40.5823 27.4398 16.8 -.- 2.1 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) - MARMARA DENİZİ İlksel

2023.11.10 01:22:50 38.1167 37.8712 3.5 -.- 1.8 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.10 00:38:44 37.1267 36.7130 8.2 -.- 1.7 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.11.10 00:33:24 38.1758 38.6015 5.0 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel