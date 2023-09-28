Bugün deprem oldu mu? İşte 28 Eylül günü Kandilli Rasathanesinin kaydettiği son depremler...

Türkiye'de her gün çok sayıda deprem olmaktadır. Ancak bunların büyük çoğunluğu insanlar tarafından hissedilmeyecek kadar küçük depremlerdir. Bu nedenle insanlar her gün internette "Bugün deprem oldu mu?" sorusunun cevabını aramaktadır. Peki, 28 Eylül 2023 günü hangi illerde deprem oldu?

Deprem hayatımızın bir gerçeği. Kaçılması mümkün değil ancak önlem almak mümkün. Bu nedenle insanlar Kandilli Rasathanesinin verilerini sıklıkla takip etmektedir. Peki, bugün Türkiye'de hangi illerde deprem yaşandı? Kandilli Rasathanesi hangi illerde deprem kaydetti? İşte 28 Eylül 2023 günü yaşanan son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE 28 EYLÜL'DE SON DEPREMLER

2023.09.28 09:47:07 37.8237 38.1160 5.6 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-(ADIYAMAN)

2023.09.28 09:32:00 38.9828 44.1068 22.4 -.- 1.5 -.- ASAGIDIKME-CALDIRAN (VAN)

2023.09.28 09:18:23 38.3997 37.4640 5.0 -.- 3.8 3.8 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.28 09:11:51 36.8040 36.5640 11.7 -.- 2.2 -.- BINTAS-HASSA (HATAY)

2023.09.28 08:49:08 36.7723 36.4310 5.6 -.- 1.5 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY)

2023.09.28 08:35:49 38.6472 37.3990 5.0 -.- 1.0 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS)

2023.09.28 08:01:33 36.8255 36.5180 9.7 -.- 3.8 3.6 HASSA (HATAY)

2023.09.28 06:24:30 38.3923 37.0702 5.3 -.- 1.5 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.28 05:29:12 37.9758 36.3263 18.3 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.28 05:22:29 38.3677 37.4382 5.0 -.- 2.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.28 04:46:04 34.7872 34.1992 6.4 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ

2023.09.28 04:40:49 40.6345 35.3272 7.5 -.- 1.1 -.- TERKEN-MECITOZU (CORUM)

2023.09.28 04:36:14 38.0127 36.7120 20.9 -.- 1.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.28 04:17:36 38.0167 36.6042 7.4 -.- 1.5 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.28 04:16:03 37.9505 36.2442 5.0 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.28 03:53:38 38.4902 36.6832 2.3 -.- 1.7 -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.28 03:48:55 36.5725 26.6187 122.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2023.09.28 03:40:09 38.3790 27.1718 1.7 -.- 1.1 -.- BUCA (IZMIR)

2023.09.28 03:29:17 38.3122 38.2208 5.0 -.- 1.7 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)

2023.09.28 03:23:27 38.1127 38.1500 4.6 -.- 1.8 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

2023.09.28 03:16:24 38.6505 37.4295 9.7 -.- 1.3 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.09.28 02:56:46 34.9198 24.0843 28.6 -.- 3.2 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2023.09.28 02:48:07 36.1232 28.4907 26.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

2023.09.28 02:25:23 36.9883 36.0427 5.0 -.- 1.6 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY)

2023.09.28 02:24:11 37.9927 36.3503 4.5 -.- 1.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.28 02:02:36 39.3378 40.7115 5.0 -.- 1.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

2023.09.28 01:59:19 39.2188 40.4312 9.5 -.- 1.8 -.- KAMISGOLU-ADAKLI (BINGOL)

2023.09.28 01:54:46 39.1445 40.6337 5.6 -.- 2.2 -.- DOLUTEKNE-ADAKLI (BINGOL)

2023.09.28 00:37:57 37.6143 35.1960 28.9 -.- 1.4 -.- KICAK-ALADAG (ADANA)

2023.09.28 00:13:09 36.2787 35.9772 5.4 -.- 1.4 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)