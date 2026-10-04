Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı