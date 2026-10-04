Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre yurdun büyük bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. İşte bölge bölge hava durumu raporu...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeye göre yurt genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Güney kesimlerde ise bulutlanma artacak, gökyüzü yer yer çok bulutlu görünecek.

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 2

Yağışın etkili olması beklenen bölgeler arasında Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yer alıyor. Ege'nin ve İç Anadolu'nun güney kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batı bölümlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 3

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 4

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra da orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgârın kuvvetli, saatte 40 ile 60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 5

Kuvvetli rüzgâr nedeniyle uyarı yapıldı. Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 6

İşte bölge bölge hava durumu raporu...

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 7

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 8

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 9

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 11

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 15

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 16

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 17

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege’nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, güneyi kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 18

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı - Resim: 19

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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