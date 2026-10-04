Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış beklenen bölgeleri tek tek açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre yurdun büyük bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. İşte bölge bölge hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeye göre yurt genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Güney kesimlerde ise bulutlanma artacak, gökyüzü yer yer çok bulutlu görünecek.
Yağışın etkili olması beklenen bölgeler arasında Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yer alıyor. Ege'nin ve İç Anadolu'nun güney kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batı bölümlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği öngörülüyor.
Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra da orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgârın kuvvetli, saatte 40 ile 60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgâr nedeniyle uyarı yapıldı. Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
İşte bölge bölge hava durumu raporu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege’nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, güneyi kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.