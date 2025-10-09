Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den bu illere sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. 8 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.
60 KM’YE KADAR ESECEK
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
MGM’den yapılan kuvvetli yağış uyarısında, “Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.
MARMARA’DA GÖKGÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ
Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale çevrelerinde gün içinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.
İstanbul: 19°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bursa: 18°C, aralıklı sağanak yağışlı
Çanakkale: 19°C, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE VE AKDENİZ’DE YAĞIŞLI HAVA
Ege Bölgesi’nde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
İzmir: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 19°C, zamanla az bulutlu
Muğla: 19°C, parçalı ve az bulutlu
Akdeniz genelinde ise Burdur hariç tüm illerde yağış bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Adana: 23°C, çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı
Antalya: 24°C, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 23°C, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU’DA YAĞIŞ KUVVETLENİYOR
Bölge genelinde hava çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri ve Sivas’ın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Ankara: 16°C, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Eskişehir: 15°C, çok bulutlu
Konya: 19°C, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KARADENİZ’DE SEL RİSKİ
Batı ve Doğu Karadeniz genelinde yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle Zonguldak, Bartın, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak öngörülüyor.
Zonguldak: 18°C, öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı
Rize: 22°C, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı
Samsun: 20°C, sabah ve öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU’DA KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ
Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yağış etkili olacak. Erzincan çevresinde öğle saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Erzurum: 21°C, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Kars: 21°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Malatya: 22°C, gün boyu aralıklı sağanak yağışlı