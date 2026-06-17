Bugün evden çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı, öğle saatlerinde başlayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelindeki siber ve fiziki ölçüm istasyonlarından elde ettiği anlık veriler doğrultusunda 17 Haziran 2026 Çarşamba gününe ait resmi hava tahmin raporunu yayımladı.
Yeni rapora göre, yurdun güney ve batı kesimlerinde yüksek sıcaklıklar etkisini kesintisiz sürdürmeye devam ederken; kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise sismik hava kütlelerinin çarpışması sonucu ani gök gürültülü sağanak yağışlar tescillenecek.
Hava sıcaklıklarında makro düzeyde önemli bir değişiklik yaşanmazken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise öğle saatlerinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yetkililer, ani bastıracak sağanak yağışların yol açabileceği lokal su baskınları, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı gibi siber risklere karşı vatandaşları azami düzeyde dikkatli olmaya çağırdı.
İşte bölge bölge ve il il yasal tescil altına alınan 17 Haziran 2026 Çarşamba güncel hava durumu listesi:
Bölge Bölge İl İl Hava Durumu Tahminleri
Marmara Bölgesi
Bölge genelinde az bulutlu hava yerini parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Nem oranının yüksek seyredeceği tescillendi.
İstanbul: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Bursa: 33°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Çanakkale: 31°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Kırklareli: 30°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Ege Bölgesi
Kıyı hattında kavurucu yaz sıcakları yüzünü gösterirken, iç kesimler öğleden sonra bulutlanıyor. Muğla hattında siber sensörler yağış tescil ediyor.
Denizli: 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Manisa: 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Muğla: 34°C (İç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
İzmir: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Akdeniz Bölgesi
Kıyı şeridinde nemli ve sıcak bir hava hakimken, öğle saatlerinden itibaren iç hatlar ve yüksek rakımlı yaylalar fırtına bulutlarının radarına giriyor.
Adana: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Burdur: 33°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Hatay: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Antalya: 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
İç Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde parçalı bulutluluk hakimken, kuzeybatı koridorunda yer alan Eskişehir çevresinde yağış tescil edildi.
Eskişehir: 33°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Ankara: 32°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Çankırı: 32°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Konya: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Batı Karadeniz Bölgesi
Kıyı şeridi az bulutluyken, iç kesimlerdeki dağlık alanlarda öğle saatlerinde gökyüzü hareketleniyor.
Kastamonu: 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak yağışlı)
Bolu: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Düzce: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Zonguldak: 25°C (Parçalı ve az bulutlu)
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Kıyı merkezlerinde sakin bir hava beklenirken, Giresun, Trabzon ve Rize'nin sarp iç kesimleri sağanak hattına giriyor.
Amasya: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Samsun: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
Rize: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak yağışlı)
Trabzon: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak yağışlı)
Doğu Anadolu Bölgesi
Bölgenin güneyi sakin geçerken, kuzeydoğu sınırı ile Van'ın doğu hatlarında siber ölçüm istasyonları ani lokal yağış tescil ediyor.
Malatya: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Van: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
Erzurum: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Kars: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Yurt genelinde kavurucu yaz sıcaklarının ve tescilli termometre rekorlarının adresi olan bölgede, tamamen açık ve az bulutlu bir hava hakim.
Şanlıurfa: 38°C (Az bulutlu)
Diyarbakır: 37°C (Az bulutlu)
Mardin: 36°C (Az bulutlu)
Siirt: 36°C (Az bulutlu)