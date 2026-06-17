Bugün evden çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı, öğle saatlerinde başlayacak

Yeni rapora göre, yurdun güney ve batı kesimlerinde yüksek sıcaklıklar etkisini kesintisiz sürdürmeye devam ederken; kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise sismik hava kütlelerinin çarpışması sonucu ani gök gürültülü sağanak yağışlar tescillenecek.

Hava sıcaklıklarında makro düzeyde önemli bir değişiklik yaşanmazken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise öğle saatlerinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yetkililer, ani bastıracak sağanak yağışların yol açabileceği lokal su baskınları, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı gibi siber risklere karşı vatandaşları azami düzeyde dikkatli olmaya çağırdı.