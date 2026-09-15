Bugün Hangi Yollar Kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü 15 Eylül Haritasını Paylaştı!

15 Eylül 2026 Salı günü yayımlanan güncel rapora göre; Anadolu Otoyolu Bolu geçişi, İzmir Çevre Yolu ve Karadeniz tünelleri başta olmak üzere Türkiye'nin kilit güzergahlarında üstyapı onarımı, gürültü perdesi montajı, tünel otomasyonu ve bölünmüş yol düzenlemeleri nedeniyle şerit kısıtlamaları, gece kavşak kapatmaları ve karşı şeride aktarmalar uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle Anadolu Otoyolu'ndaki çift yönlü şerit bölmelerine ve İzmir'deki gece bağlantı kolu kapanmasına karşı sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hız sınırlarına ve güzergahtaki yönlendirme levhalarına harfiyen riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

ANADOLU OTOYOLU VE İZMİR ÇEVRE YOLUNDA KRİTİK ÇALIŞMA ALARMI

Anadolu Otoyolu (Dörtdivan Kavşağı - Yeniçağa Kavşağı Arası): Otoyolun 2 ile 5. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Trafik akışı karşı istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak (2 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara istikameti şeklinde) sağlanmaktadır.

İzmir Çevre Yolu (Üniversite Kavşağı): Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışmaları yürütülmektedir. 14.09.2026 – 23.09.2026 tarihleri arasında her gün gece saat 22:00 - 06:00 aralığında söz konusu bağlantı kolu araç trafiğine tamamen kapatılmaktadır.

BAŞKENT VE MARMARA BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Gerede - Kızılcahamam Yolu: Yolun 18 ile 19. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle

Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Bozüyük - Bilecik - Mekece Yolu: Güzergahın 2 ile 4. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bilecik istikameti araç trafiğine kapatılmış olup, ulaşım Bilecik-Mekece yönünden iki

yönlü olarak sağlanmaktadır.

KARADENİZ, DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU GÜZERGAHLARI

Trabzon - Maçka Yolu (Yeni Maçka Tüneli): Bölünmüş yolun 23. kilometresinde bulunan tünelin Trabzon-Maçka istikametindeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışmaları yürütülmektedir. Çalışmalar kapsamında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmektedir.

Elazığ - Malatya Yolu: 38 ile 42. kilometreler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şeritler üzerinden yürütülmektedir.

Yeniköprü - Yüksekova Yolu: Yolun 51 ile 55. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik geçici servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Diyarbakır - Siverek Yolu: Güzergahın 21 ile 23. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin güzergahtaki işaret ve levhalara dikkat etmesi gerekmektedir.

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU BAĞLANTI YOLLARI

Ulukışla - Pozantı Yolu: 36 ile 39. kilometreler arasındaki yol genişletme çalışmaları sebebiyle sürücülerin dikkatli seyretmeleri önem taşımaktadır.

Söğüt - Korkuteli Yolu: Yolun 19 ile 34. kilometreleri arasındaki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle mıcır ve taş sıçraması riskine karşı takip mesafesinin korunması gerekmektedir.