Bugün Hangi Yollar Kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü 17 Eylül Haritasını Paylaştı!

17 Eylül 2026 Perşembe günü yayımlanan güncel rapora göre; İzmir-Aydın Otoyolu, Niğde-Pozantı Otoyolu ve İstanbul Çatalca-Büyükçekmece aksı başta olmak üzere ana güzergahlarda kontrollü patlatma, köprü derz çalışması, üstyapı yenileme ve tünel bakım çalışmaları nedeniyle tam yol kapatmaları, şerit daraltmaları ve alternatif güzergah uygulamaları devreye alındı.

KGM yetkilileri, özellikle Aydın ve Antalya güzergahlarında bugün belirli saatlerde uygulanacak patlatmalı yol kapatmalarına karşı sürücülerin seyahat planlarını gözden geçirmeleri, hız sınırlarına ve sahadaki yönlendirme levhalarına harfiyen riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

DİKKAT: BUGÜN BELİRLİ SAATLERDE TAMAMEN KAPATILACAK YOLLAR

Selçuk - Ortaklar - Aydın Yolu (0-31. km): Patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 17 Eylül 2026 tarihinde saat 14:00 ile 19:00 arasında yol araç trafiğine tamamen kapatılacaktır. Bu süre zarfında ulaşım Selçuk - Kuşadası - Söke - Ortaklar güzergahı üzerinden bypass edilerek sağlanacaktır.

Beyşehir - Antalya Yolu (24-25. km): Yol yapım çalışmaları kapsamındaki patlatma faaliyeti sebebiyle 17 Eylül 2026 tarihinde saat 12:00 ile 15:00 arasında yol çift yönlü olarak tamamen araç trafiğine kapatılacaktır.

EGE, İSTANBUL VE AKDENİZ OTOYOLLARINDA ŞERİT DÜZENLEMELERİ

İzmir - Aydın Otoyolu (22-23. km): DSİ Köprüsü kesiminde İzmir istikametinde 17.09.2026 – 29.09.2026 tarihleri arasında sağ şerit ve emniyet şeridi araç trafiğine kapatılmıştır. Trafik akışı sol ve orta şerit üzerinden kontrollü olarak verilmektedir.

Çatalca - Büyükçekmece Yolu (21-23. km): Üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında 15.09.2026 – 25.09.2026 tarihleri arasında Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Çatalca istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Niğde - Pozantı Otoyolu (0-1. km): Kemerhisar Kavşağı mevkiinde 10.09.2026 – 23.09.2026 tarihleri arasında sürdürülen üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Adana yönlerindeki trafik akışı aynı yönlerdeki diğer alternatif şeritlerden kontrollü olarak aktarılmaktadır.

DOĞU, GÜNEYDOĞU VE İÇ ANADOLU BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Batman - Beşiri - Kurtalan - Siirt Yolu (19-24. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle Beşiri-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sol platformu trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım sağ platform üzerinden gidiş-geliş şeklinde iki yönlü sürdürülmektedir.

Ulaş - Gürün Ayrımı - Kangal Yolu (10-19. km): Asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin çalışma alanında hız limitlerine ve uyarı levhalarına dikkat etmesi gerekmektedir.

Söğüt - Kızılcadağ - Korkuteli Yolu (19-34. km): Asfalt sathi kaplama çalışmaları sürdüğünden taş ve mıcır fırlama riskine karşı takip mesafesinin korunması önem taşımaktadır.

KARADENİZ GÜZERGAHLARI VE TÜNEL BAKIM MESAİSİ

Trabzon - Rize Yolu (İyidere-1 ve İyidere-2 Tünelleri): Bölünmüş yolun Rize-İyidere yönündeki tüplerinde yürütülen elektrik ve elektronik sistemleri bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 5 ile 6. kilometreler arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak aktarılmaktadır.

İnebolu - Abana - Çatalzeytin Yolu (39-41. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı işaretçiler eşliğinde kontrollü şekilde sağlanmaktadır.