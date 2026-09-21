Bugün Hangi Yollar Kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü 21 Eylül Haritasını Paylaştı!

21 Eylül 2026 Pazartesi günü yayımlanan güncel rapora göre; TEM Otoyolu FSM Köprüsü bağlantı aksı olan Molla Gürani Viyadüğü, Ankara Çevre Otoyolu ve İzmir-Aydın hattı başta olmak üzere ana güzergahlarda derz onarımı, köprülü kavşak kapatması, tünel bakım çalışması ve kontrollü patlatma faaliyetleri nedeniyle gece şerit aktarmaları, tam yol kapatmaları ve bypass rotaları uygulanıyor.

KGM yetkilileri, bu gece TEM Molla Gürani Viyadüğü'nde başlayacak gece bant aktarması mesaisi ile Ankara Çevre Yolu'ndaki İncek Kavşağı ayrım kolu kapatmasına karşı sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hız sınırlarına ve güzergahtaki yönlendirme levhalarına harfiyen riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah haftanın ilk gününe ait detaylı yol haritası:

TEM VE ANKARA ÇEVRE OTOYOLUNDA KRİTİK ŞERİT DÜZENLEMESİ

O-2 TEM Otoyolu (Çamlık Kavşağı - Kavacık Kavşağı Arası): Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları bu akşam başlıyor. Çalışmalar 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 22:00 itibarıyla devreye alınacak olup, her akşam saat 22:00 ile sabah 06:00 aralığında Güney yol platformunda (Ankara istikameti) trafik, bant değişikliği yöntemiyle karşı platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise ulaşım, derz üzerine monte edilecek rampalar üzerinden kontrollü olarak sağlanacaktır.

Ankara Çevre Otoyolu (İç Daire - Eskişehir İstikameti): Üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Eskişehir istikameti 18.09.2026 – 02.10.2026 tarihleri arasında araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Çalışmalar süresince trafik akışı, Samsun (Dış Daire) istikametinden çift yönlü (2 gidiş, 2 geliş) olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda İncek Kavşağı Eskişehir Yönü Ayrım Kolu da tamamen trafiğe kapatılmıştır.

İzmir - Aydın Otoyolu (15-21. km): 16.09.2026 – 30.09.2026 tarihleri arasında her gün saat 08:00 ile 17:00 aralığında Aydın istikametinde orta refüj temizliği yapılmaktadır. Çalışma saatlerinde sol şerit trafiğe kapatılmakta, ulaşım orta ve sağ şerit üzerinden kontrollü sağlanmaktadır.

Ankara - Niğde Otoyolu (Kırşehir Bağlantı Yolu): Üstyapı çalışması nedeniyle Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak verilmektedir.

Çeşmeli - Kızkalesi Otoyolu: Otoyol yapım işi kapsamında devam eden üstyapı çalışmaları nedeniyle güzergahta ulaşım kontrollü şeritlerden devam etmektedir.

BUGÜN PATLATMA NEDENİYLE 6 SAAT KAPATILACAK GÜZERGAH

Ermenek - Mut Yolu (34-35. km): Yol yapım çalışmaları kapsamında yapılacak kontrollü patlatma nedeniyle 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 10:00 ile 16:00 arasında yol araç trafiğine tamamen kapatılacaktır. Bu süre boyunca ulaşım geçici olarak Ermenek - Bucakkışla - Karaman güzergahı üzerinden bypass edilerek sağlanacaktır.

MARMARA, İÇ ANADOLU VE KARADENİZ GÜZERGAHLARI

Balıkesir - Dursunbey Yolu (62-68. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı, Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü olarak kontrollü verilmektedir.

Trabzon - Gümüşhane Yolu (T-4 Tüneli): Yolun 46. kilometresinde yer alan T-4 Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde görüntüleme sistemleri bakım-onarım çalışması yürütülmektedir. 21 Eylül Pazartesi günü saat 08:00 ile 17:00 arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Ilgaz - Korgun - Çankırı Yolu (17-27. km): Asfalt sathi kaplama çalışmaları sürdüğünden mıcır fırlama riskine ve takip mesafesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ulaş - Gürün Ayrımı - Kangal Yolu (10-19. km): Asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin hız limitlerine ve yönlendirme işaretçilerine uyması önem taşımaktadır.