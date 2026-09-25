Bugün Hangi Yollar Kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü 25 Eylül Haritasını Paylaştı!

25 Eylül 2026 Cuma günü yayımlanan güncel rapora göre; Niğde-Pozantı Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu ve Ankara-Konya aksı başta olmak üzere ana güzergahlarda üstyapı yenileme, şev destekleme, tünel sistemleri bakımı ve kavşak yapım çalışmaları nedeniyle tam yön kapatmaları, şerit daraltmaları ve karşı platformdan çift yönlü geçişler uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle cuma mesai bitimiyle başlayacak hafta sonu hareketliliğinde bölünmüş yollardaki çift yönlü aktarmalara, Karadeniz hattındaki tünel bakım kısıtlamalarına ve çalışma alanlarındaki hız limitlerine harfiyen riayet edilmesi gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah cuma gününe ait detaylı yol haritası:

OTOYOLLARDA ŞERİT DARALTMASI VE AKTARMA ALARMI

Niğde - Pozantı Otoyolu (3-8. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı düzenlenmiş olup, ulaşım kontrollü şekilde Niğde yönünden sağlanmaktadır.

Aydın - Denizli Otoyolu (16-18. km): Şev destekleme çalışmaları kapsamında Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi araç trafiğine kapatılmıştır. Trafik akışı açık olan diğer şeritlerden kontrollü olarak verilmektedir.

BAŞKENT VE MARMARA BAĞLANTI YOLLARINDA ÇİFT YÖN UYGULAMASI

Ankara - Konya Yolu (34-37. km): Emirler mevkiinde yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Ulaşım karşı istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

İnegöl - Bozüyük Yolu (31-34. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Sakarya - Bilecik Yolu (21-22. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak aktarılmaktadır.

KARADENİZ'DE 5 TÜNELDE BAKIM MESAİSİ VE ŞEHİR HASTANESİ KAVŞAĞI

Giresun - Keşap Ayrımı - Dereli Yolu (9-22. km): Güzergahta bulunan Duroğlu, Iklıkçı, Çalca, Taşlıca ve Dereli tünellerinde elektrik ve elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması yürütülmektedir. 24.09.2026 – 29.09.2026 tarihleri arasında her gün saat 08:00 ile 17:00 aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmektedir.

Fatsa - Ordu Yolu (25-26. km): Ordu Şehir Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin çalışma sahasındaki işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerekmektedir.

AKDENİZ, İÇ ANADOLU VE GÜNEYDOĞU GÜZERGAHLARI

Osmaniye - Nurdağı Yolu (50-51. km): Kurudere mevkiindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü şeritler üzerinden sağlanmaktadır.

Ulaş - Gürün Ayrımı - Kangal Yolu (10-19. km): Asfalt sathi kaplama çalışmaları sürdüğünden sürücülerin mıcır riskine ve takip mesafesine dikkat etmesi önem taşımaktadır.

Diyarbakır - Mardin Yolu (18-21. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle güzergahta ulaşım kontrollü şeritlerden devam etmektedir.