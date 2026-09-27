Bugün Hangi Yollar Kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü 27 Eylül Haritasını Paylaştı!

27 Eylül 2026 Pazar günü yayımlanan güncel rapora göre; İstanbul'da FSM Köprüsü bağlantı yolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve Aydın-Denizli Otoyolu başta olmak üzere ana güzergahlarda viyadük kiriş montajı, üstyapı onarımı, tünel bakımı ve kavşak düzenlemeleri nedeniyle tam yol kapatmaları, şerit daraltmaları ve karşı platformdan çift yönlü aktarmalar uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle pazar dönüş trafiğinde İstanbul Çamlıca-FSM aksındaki gece kısıtlamalarına, İzmir Otoyolu'ndaki bant aktarmasına ve bölünmüş yollardaki çift yönlü geçişlere karşı sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hız sınırlarına ve güzergahtaki yönlendirme levhalarına harfiyen riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah pazar gününe ait detaylı yol haritası:

İSTANBUL'DA FSM KÖPRÜSÜ BAĞLANTISINDA GECE YOL KAPATMASI

O-2 Anadolu Otoyolu Kavşağı (Çamlıca Gişeleri - FSM Yönü Bağlantı Yolu): Viyadük kirişlerinin montaj çalışmaları gece saat 00:00 ile 06:00 aralığında yürütülmektedir. Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece bağlantı yolu tamamen araç trafiğine kapatılmıştır. Sürücüler, İstanbul Finans Merkezi (İFM) önündeki kavşaktan dönüş yaparak FSM Köprüsü istikametine yönlendirilmektedir.

MARMARA VE EGE OTOYOLLARINDA KRİTİK ŞERİT DÜZENLEMELERİ

Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu (10-18. km / Proje Km: 241+727 – 249+827): İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yollarını kapsayan hatta bakım ve onarım çalışmaları yürütülmektedir. İzmir-İstanbul istikametlerinde bant aktarma yapılarak ulaşım, karşı yön olan İstanbul-İzmir istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Aydın - Denizli Otoyolu (0-1. km): Aydın istikametinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sağ ve orta şeritler araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım sol şerit üzerinden kontrollü olarak verilmektedir.

Sakarya - Bilecik - Bozüyük Yolu (36-37. km): Tünel bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle güzergahta trafik akışı kontrollü olarak sürdürülmektedir.

BAŞKENT VE İÇ ANADOLU BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Gerede - Çerkeş Yolu (2-5. km / Kemikli Rampası): Yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım karşı şeritten iki yönlü olarak aktarılmaktadır.

Polatlı - Ankara Yolu (44-45. km): Turkuaz Mahallesi karayolları eğitim tesisleri yolundaki eski köprü araç trafiğine kapatılmış olup, ulaşım hizmete alınan yeni köprü üzerinden sağlanmaktadır.

Kayseri Kuzey Çevre Yolu (36-40. km): Yol çalışması nedeniyle şerit daraltması uygulanmakta olup sürücülerin kontrollü seyretmesi gerekmektedir.

Yıldızeli - Sivas Yolu (0-5. km): Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti taşıt trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak devam etmektedir.

KARADENİZ VE AKDENİZ GÜZERGAHLARI

Gülyalı - Ordu Yolu (25-26. km): Ordu Şehir Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle güzergahta trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi önem taşımaktadır.

Antakya - Topboğazı Yolu (3-4. km): Antakya-Samandağ yolu Çökek FSK yapım işi kapsamındaki çalışmalar sebebiyle trafik kontrollü olarak aktarılmaktadır.