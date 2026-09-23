Bugün Hangi Yollar Kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü Çarşamba Raporunu Yayımladı!

23 Eylül 2026 Çarşamba günü yayımlanan güncel rapora göre; 1915 Çanakkale Köprüsü aksı, İzmir-Aydın Otoyolu ve Gerede-Kızılcahamam hattı başta olmak üzere ana güzergahlarda üstyapı onarımı, köprü bakım işleri, kavşak düzenlemesi ve sathi kaplama çalışmaları nedeniyle tam şerit kapatmaları, servis yolu yönlendirmeleri ve karşı şeride aktarmalar uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle otoyollardaki daraltmalara, bölünmüş yollardaki çift yönlü geçişlere ve servis yolu bağlantılarına karşı sürücülerin takip mesafelerini korumaları, çalışma alanlarındaki yönlendirme levhalarına ve hız sınırlarına harfiyen uymaları gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

MARMARA VE EGE OTOYOLLARINDA KRİTİK ŞERİT DÜZENLEMELERİ

Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savaştepe Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil): Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun muhtelif noktalarında kapsamlı üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yürütülmektedir. 30 Ekim 2026 tarihine kadar etaplar halinde devam edecek çalışmalarda şerit daraltmaları uygulanmakta olup, trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İzmir - Aydın Otoyolu (DDY Köprüsü Mevkii): Söke istikametinde 1 ile 2. kilometreler arasında yürütülen çalışmalar kapsamında sağ şerit ve emniyet şeridi araç trafiğine kapatılmıştır. Trafik akışı yalnızca sol şerit üzerinden kontrollü olarak verilmektedir.

Balıkesir - Dursunbey Yolu (62-68. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey yönü trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak aktarılmaktadır.

İÇ ANADOLU VE BAŞKENT BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Gerede - Kızılcahamam Yolu (18-19. km): Gerede-Kızılcahamam istikameti yapım çalışmaları nedeniyle araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Ulaşım, Kızılcahamam-Gerede istikametinden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Aksaray - Ortaköy Yolu (43-44. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım geçici servis yolundan kontrollü olarak aktarılmaktadır. Sürücülerin servis yolu bağlantısındaki yönlendirme işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir.

Çorum - Ankara Yolu (36-38. km): İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları yapım işi kapsamında trafik kontrollü şeritler üzerinden ilerlemektedir.