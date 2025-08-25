Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? İşte Türkiye genelinde yol durumu

Türkiye genelinde 25 Ağustos 2025 yol durumu: Hangi yollar kapalı, hangi yollar tek şeride düşecek?

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? İşte Türkiye genelinde yol durumu
Yayınlanma:

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelinde yol çalışmalarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bugün bazı yollarda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veya tek şerit olarak sağlanacak, bazı yollar ise tamamen trafiğe kapalı olacak.

🚧 TAG Otoyolu (Adana Doğu Kavşağı-Misis Kavşağı, 3-7 km): Üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Osmaniye istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

🛣️ TEM Otoyolu (Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova Kavşağı): Yama ve onarım çalışmaları nedeniyle her gün 21:00-06:00 saatleri arasında şerit daraltma uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor.

🚦 Ankara-Kırıkkale Yolu (37-39 km, DDY1 Köprüsü): Yaklaşım dolguları çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. (25.07.2025-03.10.2025)

🔧 Muğla-Denizli Yolu (30-35 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

🛑 Sakarya-Bilecik Yolu (26-28 km): Sakarya istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

⚠️ Yozgat-Kırıkkale Yolu (68-71 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

🚨 Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç Yolu (20-29 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

🛑 Bayburt-Erzurum Yolu (17-22 km): Sol şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor.

🚦 Elazığ-Keban Yolu (51-52 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

⚠️ Kurucaşile-Cide Yolu (19-22 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

👀 Not: Sürücüler, belirtilen güzergahlarda dikkatli olmalı ve trafik işaretlerini takip etmeli.

25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu?25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu?Ekonomi
Sinop merkezli dev operasyon: 643 milyon liralık suç şebekesi çökertildiSinop merkezli dev operasyon: 643 milyon liralık suç şebekesi çökertildiGündem
Sürücü karayolu
Günün Manşetleri
643 milyon liralık suç şebekesi çökertildi
3,6 Milyar Lira kayıt dışı gelir tespit edildi
Tülay Hatimoğulları'ndan komisyona çağrı
"Müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar"
Şatafatlı düğünler kara para kapısı çıktı
‘Kurasız hac’ vaadiyle vatandaşları kandıran acentelere ağır ceza
TZOB Başkanı Bayraktar’dan su kaynakları için kritik uyarı
Yaya geçitleri yeniden düzenleniyor
Hakem kurulu bugün ikinci kez toplanacak
Onlarca yol sabahın erken saatlerinde kapatıldı, işte kapatıla
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!
25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Motorine 2 hafta sonra büyük indirim! 25 Ağustos güncel fiyatlar Motorine 2 hafta sonra büyük indirim! 25 Ağustos güncel fiyatlar
Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz
⚠️ Deprem mi oldu? İşte 25 Ağustos 2025 son dakika depremleri ⚠️ Deprem mi oldu? İşte 25 Ağustos 2025 son dakika depremleri