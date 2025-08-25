Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? İşte Türkiye genelinde yol durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelinde yol çalışmalarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bugün bazı yollarda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veya tek şerit olarak sağlanacak, bazı yollar ise tamamen trafiğe kapalı olacak.

🚧 TAG Otoyolu (Adana Doğu Kavşağı-Misis Kavşağı, 3-7 km): Üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Osmaniye istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

🛣️ TEM Otoyolu (Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova Kavşağı): Yama ve onarım çalışmaları nedeniyle her gün 21:00-06:00 saatleri arasında şerit daraltma uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor.

🚦 Ankara-Kırıkkale Yolu (37-39 km, DDY1 Köprüsü): Yaklaşım dolguları çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. (25.07.2025-03.10.2025)

🔧 Muğla-Denizli Yolu (30-35 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

🛑 Sakarya-Bilecik Yolu (26-28 km): Sakarya istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

⚠️ Yozgat-Kırıkkale Yolu (68-71 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

🚨 Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç Yolu (20-29 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

🛑 Bayburt-Erzurum Yolu (17-22 km): Sol şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor.

🚦 Elazığ-Keban Yolu (51-52 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

⚠️ Kurucaşile-Cide Yolu (19-22 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

👀 Not: Sürücüler, belirtilen güzergahlarda dikkatli olmalı ve trafik işaretlerini takip etmeli.