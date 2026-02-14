Bugün hangi yollarda çalışma var? İşte Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), günlük yol durumu bültenini yayımladı. Bültende, otoyollar ve şehirlerarası yollarda süren inşaat, yenileme ve heyelan temizleme çalışmaları nedeniyle trafik akışının değiştirildiği noktalar tek tek sıralandı. Sürücülerin bu güzergahlarda hızlarını düşürmeleri istendi.

TEM VE İZMİT GEÇİŞİNDE DÜZENLEME

O-4 TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde bulunan Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu, Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülüyor. Bu çalışma nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun 23-25. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sol ve orta şeritten gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevreyolu'nun Limontepe-Narlıdere Çeşme-Marina istikametinde Balçova viyadüğü yenileme çalışmaları sürüyor. Çalışma sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım sol ve orta şeritten devam ediyor.

ANKARA-SAMSUN YOLUNDA OTOYOL İNŞAATI

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü olarak izin veriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerinde yapılan üst yapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 32-34. kilometrelerinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması yapılıyor. Bölünmüş yolun Kemalpaşa-Sarp yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometrelerindeki sanat yapısı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep çevre yolunda süren Karataş kavşak yapımı nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle de ulaşıma kontrollü izin veriliyor.