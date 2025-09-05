Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

GENEL DURUM

Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Manisa, Uşak, Kütahya, Adana, Osmaniye, Sinop, Samsun, Bingöl, Muş ve Erzincan çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.

Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





