Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların hafta sonundan itibaren etkili olacağı, ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

GENEL DURUM
Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Manisa, Uşak, Kütahya, Adana, Osmaniye, Sinop, Samsun, Bingöl, Muş ve Erzincan çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.

Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğuda ise güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’da ise kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİDEN UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ: Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGAR: Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın saatte 40-60 km’ye ulaşması öngörülüyor. Çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı tedbir alınmalı.
TOZ TAŞINIMI: Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Görüş mesafesinde düşüş ve hava kalitesinde azalmaya karşı uyarı yapıldı.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek 💨

İstanbul 23/29°C ⛅
Edirne 21/34°C ☀️

Çanakkale 23/32°C ⛅
Kırklareli 20/29°C ⛅

EGE: Öğle saatlerinde Manisa, Uşak ve Kütahya’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor 🌧️⛈️

İzmir 24/34°C ☀️
Muğla 18/31°C ☀️

Denizli 22/37°C ☀️
Afyonkarahisar 16/31°C ⛈️

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarında sağanak yağış bekleniyor 🌦️

Adana 25/34°C 🌦️
Antalya 23/30°C ⛅

Hatay 24/32°C 🌦️
Burdur 17/34°C ⛅

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu ⛅

Ankara 16/30°C ⛅
Konya 18/30°C ⛅

Eskişehir 17/32°C ⛅
Nevşehir 14/28°C ⛅

BATI KARADENİZ: Sinop çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor 🌧️

Bolu 12/31°C ⛅
Zonguldak 19/27°C ⛅

Düzce 18/32°C ⛅
Sinop 20/31°C 🌧️

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Doğu Karadeniz ve Samsun çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor 🌧️

Trabzon 21/27°C 🌧️
Samsun 21/29°C 🌦️

Artvin 17/26°C 🌧️
Amasya 18/33°C ⛅

DOĞU ANADOLU: Kuzeydoğuda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Kars ve Ardahan’da kuvvetli yağış bekleniyor ⛈️. Güneydoğuda toz taşınımı görülecek 🌫️

Erzurum 12/24°C 🌦️
Kars 11/25°C ⛈️

Malatya 19/34°C ☀️
Van 13/28°C ⛅

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık ☀️, doğusunda toz taşınımı bekleniyor 🌫️

Diyarbakır 21/37°C ☀️
Gaziantep 22/36°C ☀️

Mardin 23/33°C ☀️
Siirt 25/34°C ☀️

