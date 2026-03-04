Bugün hava nasıl olacak? 5 ilde sarı kodlu uyarı! İşte il il 4 Mart hava durumu raporu

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Rüzgar, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis meydana gelecek.

Ankara: 9°C, parçalı ve çok bulutlu.

Eskişehir: 11°C, parçalı ve çok bulutlu.

Kayseri: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.

Konya: 9°C, parçalı bulutlu.