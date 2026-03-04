Bugün hava nasıl olacak? 5 ilde sarı kodlu uyarı! İşte il il 4 Mart hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Mart 2026 Çarşamba hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış etkisini gösterecek. İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kar yağışı bekleniyor.
Yağışlar; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli olacak. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don; Marmara ile iç ve batı kesimlerde ise sis ve pus meydana gelecek.
İşte 4 Mart 2026 tarihli hava durumu tahminleri:
MARMARA
Marmara genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Edirne: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.
İstanbul: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kırklareli: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kocaeli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
EGE
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Ege'nin iç kesimlerinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.Karahisar: 10°C, parçalı ve az bulutlu.
Denizli: 16°C, parçalı ve az bulutlu.
İzmir: 18°C, parçalı ve az bulutlu.
Manisa: 16°C, parçalı ve az bulutlu.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı Akdeniz'de, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde rüzgar, kuzeyli yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli esecek.
Adana: 18°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu.
Antalya: 23°C, parçalı bulutlu.
Hatay: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Mersin: 19°C, parçalı bulutlu.
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Rüzgar, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis meydana gelecek.
Ankara: 9°C, parçalı ve çok bulutlu.
Eskişehir: 11°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kayseri: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.
Konya: 9°C, parçalı bulutlu.
BATI KARADENİZ
Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, kıyı şeridinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkisini gösterecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek.
Bolu: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.
Düzce: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kastamonu: 8°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.
Zonguldak: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmur ve sağanak yağışlı.
DOĞU KARADENİZ
Bölge geneli çok bulutlu olacak. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışlar; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin'de yer yer kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don görülecek. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Amasya: 9°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.
Samsun: 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
Tokat: 6°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.
Trabzon: 9°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Şırnak'ta yağışlar kuvvetini artıracak. Bölgenin batısında rüzgar kuzeyden saatte 40-60 km hızla esecek. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olacak. Doğudaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi mevcut.
Erzurum: 1°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Kars: 0°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Malatya: 8°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu.
Van: 4°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Gaziantep ve Kilis hariç bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması öngörülüyor. Yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin ve Siirt'te kuvvetli olacak. Bölgenin batısında rüzgar kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli şekilde esecek.
Diyarbakır: 11°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Gaziantep: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.
Siirt: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Şanlıurfa: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.