Bugün hava nasıl olacak? 5 Mart 2026 meteoroloji hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Mart 2026 hava durumu tahminlerini paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Sabahın ilk saatlerinde Van çevrelerinde hafif kar yağışı görülecek. Akşam ve gece saatlerinde ise Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Sabah ile gece saatlerinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun iç ve batı kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı öngörülüyor.
İşte 5 Mart 2026 il il hava durumu tahminleri:
MARMARA BÖLGESİ
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde başlayacak olan yağmur ve sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren bölge geneline yayılacak. Ayrıca sabah saatlerinde bölgede pus ve yer yer sis bekleniyor.
Edirne (14°C): Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
İstanbul (11°C): Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Kırklareli (13°C): Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Kocaeli (15°C): Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
EGE
Ege Bölgesi'nde parçalı ve zamanla çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis öngörüldü.
Afyonkarahisar (13°C): Parçalı zamanla çok bulutlu.
Denizli (18°C): Parçalı zamanla çok bulutlu.
İzmir (18°C): Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.
Manisa (17°C): Parçalı zamanla çok bulutlu.
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Adana (18°C): Parçalı bulutlu.
Antalya (19°C): Parçalı bulutlu.
Hatay (16°C): Parçalı bulutlu.
Mersin (18°C): Parçalı bulutlu.
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı görülecek.
Ankara (11°C): Parçalı zamanla çok bulutlu.
Eskişehir (13°C): Parçalı zamanla çok bulutlu.
Kayseri (7°C): Parçalı zamanla çok bulutlu.
Konya (12°C): Parçalı zamanla çok bulutlu.
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz'de parçalı ve zamanla çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Gece saatlerinde Düzce çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ile yer yer sis etkisini gösterecek.
Bolu (13°C): Parçalı zamanla çok bulutlu.
Düzce (15°C): Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.
Kastamonu (13°C): Parçalı zamanla çok bulutlu.
Zonguldak (11°C): Parçalı zamanla çok bulutlu.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin parçalı ve zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
Amasya (13°C): Parçalı zamanla çok bulutlu.
Samsun (13°C): Parçalı zamanla çok bulutlu.
Tokat (9°C): Parçalı zamanla çok bulutlu.
Trabzon (9°C): Parçalı zamanla çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Sabah ilk saatlerde Van çevrelerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.
Erzurum (-2°C): Parçalı bulutlu.
Kars (-2°C): Parçalı bulutlu.
Malatya (8°C): Parçalı bulutlu.
Van (4°C): Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Diyarbakır (13°C): Parçalı bulutlu.
Gaziantep (14°C): Parçalı bulutlu.
Siirt (12°C): Parçalı bulutlu.
Şanlıurfa (15°C): Parçalı bulutlu.