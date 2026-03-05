Bugün hava nasıl olacak? 5 Mart 2026 meteoroloji hava durumu tahminleri

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde başlayacak olan yağmur ve sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren bölge geneline yayılacak. Ayrıca sabah saatlerinde bölgede pus ve yer yer sis bekleniyor.

Edirne (14°C): Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

İstanbul (11°C): Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Kırklareli (13°C): Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Kocaeli (15°C): Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.