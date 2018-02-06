Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Şubat Salı günü İstanbul hava durumu tahmini yayımlandı. Bugün başkent Ankara'da sıcaklık değerleri eksiyi görmezken, genel olarak bu hafta gökyüzünün kapalı geçmesi bekleniliyor. İşte 6 Şubat Salı yurt genelinde hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Aydın, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Bilecik çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğu kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BALIKESİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu



BİLECİK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu



EDIRNE °C, 11°C

Parçalı bulutlu



ISTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu



EGE

Parçalı, iç kesimlerinin çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Aydın, Kütahya ve Uşak çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



IZMIR °C, 15°C

Parçalı bulutlu



MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



UŞAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu



AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu



BURDUR °C, 16°C

Parçalı bulutlu



OSMANİYE °C, 20°C

Parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu



ESKISEHIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu



KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu



KIRŞEHİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu



KARABÜK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu



SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ARTVİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



GİRESUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu



TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ELAZIĞ °C, 10°C

Parçalı bulutlu



ERZURUM °C, 4°C

Parçalı bulutlu



HAKKARİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu



MALATYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ADIYAMAN °C, 13°C

Parçalı bulutlu



BATMAN °C, 15°C

Parçalı bulutlu



DIYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu



GAZIANTEP °C, 13°C

Parçalı bulutlu



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/s), Doğu Karadeniz'de öğle saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı, zamanla az bulutlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuzeyinde 3 ila 5 (20-40 km/s) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyinde 1,0 ila 2,0m, Görüş: iyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), ilk saatlerde Orta ve Doğu Akdeniz'de 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.