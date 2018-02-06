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Bugün hava nasıl olacak (6 Şubat Salı hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Şubat Salı günü İstanbul hava durumu tahmini yayımlandı. Bugün başkent Ankara'da sıcaklık değerleri eksiyi görmezken, genel olarak bu hafta gökyüzünün kapalı geçmesi bekleniliyor. İşte 6 Şubat Salı yurt genelinde hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak (6 Şubat Salı hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Aydın, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Bilecik çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğu kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

BİLECİK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

EDIRNE °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı, iç kesimlerinin çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Aydın, Kütahya ve Uşak çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

OSMANİYE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

ESKISEHIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KIRŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

KARABÜK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 13°C
Parçalı bulutlu

BATMAN °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/s), Doğu Karadeniz'de öğle saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı, zamanla az bulutlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuzeyinde 3 ila 5 (20-40 km/s) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyinde 1,0 ila 2,0m, Görüş: iyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), ilk saatlerde Orta ve Doğu Akdeniz'de 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

Etiketler; #meteoroloji #istanbul hava durumu #ankara hava durumu
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