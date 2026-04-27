Bugün hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji tek tek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Nisan Pazartesi güncel hava durumu raporunu yayınladı.
SAĞANAK YAĞIŞ O İLLERİ VURACAK
Tahminlere göre yağışlı hava dalgası yurdun iç, güney ve doğu kesimlerinde etkisini gösteriyor. Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelere ek olarak Burdur, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Bolu, Tokat ve Ordu çevrelerinde aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, Antalya ve Samsun illerinin iç kesimleri de bu yerel yağışların etki alanı içinde yer alıyor.
Hava sıcaklıklarında ise bölgesel farklılıklar göze çarpıyor. Meteoroloji'nin verilerine göre, sıcaklıklar ülkenin kuzey kesimlerinde bir miktar azalıyor. Kuzey bölgeler dışındaki diğer yerlerde ise sıcaklık tablosunda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde termometrelerin mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise ağırlıklı olarak kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ayımlanan uyarıda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu vurgulandı. Bölgedeki riskin mevcut durumu koruduğu ifade edildi.
İşte bölge bölge hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri ve Burdur çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinin aealıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, sabah batısı 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.