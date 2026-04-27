Bugün hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji tek tek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Nisan Pazartesi güncel hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son değerlendirmelerle Türkiye genelindeki yağış, rüzgar ve sıcaklık durumunu paylaştı.

SAĞANAK YAĞIŞ O İLLERİ VURACAK

Tahminlere göre yağışlı hava dalgası yurdun iç, güney ve doğu kesimlerinde etkisini gösteriyor. Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelere ek olarak Burdur, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Bolu, Tokat ve Ordu çevrelerinde aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, Antalya ve Samsun illerinin iç kesimleri de bu yerel yağışların etki alanı içinde yer alıyor.

Hava sıcaklıklarında ise bölgesel farklılıklar göze çarpıyor. Meteoroloji'nin verilerine göre, sıcaklıklar ülkenin kuzey kesimlerinde bir miktar azalıyor. Kuzey bölgeler dışındaki diğer yerlerde ise sıcaklık tablosunda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde termometrelerin mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise ağırlıklı olarak kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ayımlanan uyarıda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu vurgulandı. Bölgedeki riskin mevcut durumu koruduğu ifade edildi.

İşte bölge bölge hava durumu raporu:

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri ve Burdur çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinin aealıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, sabah batısı 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

