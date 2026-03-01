Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri: Meteoroloji 1 Mart raporunu yayınladı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin (Çorum hariç) parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece buzlanma ve don olayı yaşanacak. Ayrıca, bölgenin iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Amasya: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Samsun: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

Tokat: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Trabzon: 9°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu