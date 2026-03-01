Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri: Meteoroloji 1 Mart raporunu yayınladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 1 Mart 2026 tarihli son tahminlerine göre, batı bölgelerinde hava sıcaklıkları yükselirken; yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı, pus, buzlanma ve çığ tehlikesi etkili olmaya devam edecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeridinde yağmur görülürken; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Erzincan çevrelerinde kar yağışı etkili olacak. Yurdun geri kalan kesimlerinde ise açık bir hava bekleniyor.

Marmara Bölgesi ile iç ve doğu bölgelerde sis, pus, buzlanma ve don olayları görülecek. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'da yoğun kar örtüsüne sahip bölgeler için çığ ve kar erimesi uyarısı yapıldı.

İşte 1 Mart 2026 bölge bölge, il il hava durumu tahminleri:

MARMARA

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus etkili olacak.

Edirne: 11°C, Parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 11°C, Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Ege'de havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek.

Afyonkarahisar: 8°C, Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 16°C, Parçalı ve az bulutlu

Manisa: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Akdeniz genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, doğu kesimler yer yer çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek.

Adana: 17°C, Parçalı bulutlu

Antalya: 18°C, Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 14°C, Parçalı ve az bulutlu

Mersin: 16°C, Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kar yağışı etkili olacak. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis yaşanacak.

Ankara: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kayseri: 2°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

Konya: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu

Düzce: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kastamonu: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin (Çorum hariç) parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece buzlanma ve don olayı yaşanacak. Ayrıca, bölgenin iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Amasya: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Samsun: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

Tokat: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Trabzon: 9°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu olması, kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan çevrelerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis, buzlanma ve don olayları görülecek. Doğuda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor.

Erzurum: -1°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

Kars: -1°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Malatya: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu

Van: 2°C, Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Diyarbakır: 11°C, Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 11°C, Parçalı ve az bulutlu

Siirt: 9°C, Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

