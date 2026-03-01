Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri: Meteoroloji 1 Mart raporunu yayınladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 1 Mart 2026 tarihli son tahminlerine göre, batı bölgelerinde hava sıcaklıkları yükselirken; yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı, pus, buzlanma ve çığ tehlikesi etkili olmaya devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeridinde yağmur görülürken; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Erzincan çevrelerinde kar yağışı etkili olacak. Yurdun geri kalan kesimlerinde ise açık bir hava bekleniyor.
Marmara Bölgesi ile iç ve doğu bölgelerde sis, pus, buzlanma ve don olayları görülecek. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'da yoğun kar örtüsüne sahip bölgeler için çığ ve kar erimesi uyarısı yapıldı.
İşte 1 Mart 2026 bölge bölge, il il hava durumu tahminleri:
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus etkili olacak.
Edirne: 11°C, Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 11°C, Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Ege'de havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek.
Afyonkarahisar: 8°C, Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 13°C, Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 16°C, Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 13°C, Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Akdeniz genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, doğu kesimler yer yer çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek.
Adana: 17°C, Parçalı bulutlu
Antalya: 18°C, Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 14°C, Parçalı ve az bulutlu
Mersin: 16°C, Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kar yağışı etkili olacak. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis yaşanacak.
Ankara: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri: 2°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
Konya: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kastamonu: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinin (Çorum hariç) parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece buzlanma ve don olayı yaşanacak. Ayrıca, bölgenin iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Amasya: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Samsun: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
Tokat: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Trabzon: 9°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Bölgenin parçalı ve çok bulutlu olması, kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan çevrelerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis, buzlanma ve don olayları görülecek. Doğuda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor.
Erzurum: -1°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
Kars: -1°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Malatya: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu
Van: 2°C, Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Diyarbakır: 11°C, Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 11°C, Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 9°C, Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa: 13°C, Parçalı ve az bulutlu