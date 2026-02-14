Bugün hava nasıl olacak? İşte 14 şubat cumartesi hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Şubat Cumartesi günü hava durumu raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Uşak, Antalya'nın doğusu, Isparta ile akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Son tahminlere göre birçok bölgede kuvvetli sağanak, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve toz taşınımı bekleniyor.
MARMARA
Edirne: 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel yağmur ve sağanak yağışlı.
İstanbul: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Kırklareli: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.
Kocaeli: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.
EGE
Afyonkarahisar: 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Aydın: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu.
İzmir: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu.
Muğla: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu.
AKDENİZ
Adana: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Antalya: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak yağışlı.
Hatay: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Isparta: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU
Ankara: 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Eskişehir: 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Konya: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu.
Sivas: 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
BATI KARADENİZ
Bolu: 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Düzce: 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Sinop: 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Zonguldak: 12°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Artvin: 17°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Samsun: 16°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
Trabzon: 19°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 5°C - Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Kars: 4°C - Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışlı.
Malatya: 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Van: 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Gaziantep: 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Siirt: 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Şanlıurfa: 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.