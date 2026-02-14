Bugün hava nasıl olacak? İşte 14 şubat cumartesi hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Uşak, Antalya'nın doğusu, Isparta ile akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.