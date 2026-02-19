Bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Şubat 2026 meteoroloji hava tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 19 Şubat 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, Ramazan ayının ilk gününde yurt genelinde sert hava koşulları etkili olacak. Doğu bölgelerinde kar yağışı ve çığ tehlikesi bulunurken, batı kesimlerde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağış görülecek.
Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde gerçekleşecek. Özellikle Artvin kıyıları ve Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar yaşanacak. Batı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması, iç ve doğu bölgelerde ise 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
Rüzgar genellikle güneyli ve batılı yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de ise rüzgarın hızının yer yer 50-70 km/saat seviyesine ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunuyor. Ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde toz taşınımı görülecek.
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Çanakkale: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu
Edirne: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Afyonkarahisar: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu
Aydın: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu
İzmir: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu
Muğla: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur görülecek. Batı Akdeniz'de rüzgar kuzeyli yönlerden 50-70 km/saat hızla kuvvetli esecek.
Adana: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu
Hatay: 18°C, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Isparta: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Ankara'nın kuzeyi ile Sivas çevrelerinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
Ankara: 6°C, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Eskişehir: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu
Sivas: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde aralıklı yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Kıyı kesimlerde rüzgar kuzeybatı yönlerden 50-70 km/saat hızla kuvvetli esecek.
Bolu: 6°C, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Düzce: 14°C, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu
Sinop: 12°C, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu
Zonguldak: 12°C, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Öğle saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor. Artvin kıyıları ile Rize çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerdeki yüksek ve eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.
Amasya: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu
Rize: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Samsun: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışlar batıda yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey ve doğuda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bölgenin doğusundaki yüksek ve eğimli kesimlerde buzlanma, don, çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.
Erzurum: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Malatya: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Van: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Ayrıca bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
Diyarbakır: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Gaziantep: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı