Bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Şubat 2026 meteoroloji hava tahmini

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Öğle saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor. Artvin kıyıları ile Rize çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerdeki yüksek ve eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.

Amasya: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu

Rize: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Samsun: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Trabzon: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı