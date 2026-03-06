Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart 2026 meteoroloji hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Mart 2026 Cuma gününe ait yurt geneli hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman, Siirt çevreleri, Kocaeli ve Mardin'in doğusunda yağmur ve sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde ise yağışlar yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana gelecek.
Öte yandan Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Siirt sağanak yağışın; Ankara, Kayseri, Konya, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat, Erzurum, Kars ve Van ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisi altına girecek. Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece azalacak.
Marmara:
Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Kocaeli’nin doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.
İstanbul: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Edirne: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli: 15°C, doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak
Ege:
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Muğla çevrelerinde sağanak bekleniyor.
İzmir: 19°C
Manisa: 17°C
Denizli: 17°C
Afyonkarahisar: 11°C
Akdeniz:
Orta ve Doğu Akdeniz’de aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 17°C, öğleden sonra yağmur
Antalya: 19°C, sabah saatlerinden sonra yağış
Hatay: 17°C, öğleden sonra kıyı kesimlerinde sağanak
Mersin: 18°C, öğleden sonra yağmur
İç Anadolu:
Eskişehir dışında bölge genelinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir.
Ankara: 10°C, gece saatlerinde yağış
Konya: 12°C, gece karla karışık yağmur
Kayseri: 7°C, öğleden sonra yağış
Eskişehir: 11°C, parçalı bulutlu
Batı Karadeniz:
Bölge genelinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur bekleniyor.
Bolu: 8°C
Düzce: 13°C
Kastamonu: 7°C
Zonguldak: 9°C
Orta ve Doğu Karadeniz:
Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ riski bulunuyor.
Samsun: 12°C
Trabzon: 11°C
Amasya: 11°C
Tokat: 8°C
Doğu Anadolu:
Bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don görülebilir.
Erzurum: 1°C
Kars: 0°C
Van: 4°C
Malatya: 10°C
Güneydoğu Anadolu:
Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Diyarbakır: 14°C
Gaziantep: 14°C
Şanlıurfa: 15°C
Siirt: 13°C (gece saatlerinde kuvvetli yağış)