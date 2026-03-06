Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart 2026 meteoroloji hava durumu raporu

Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman, Siirt çevreleri, Kocaeli ve Mardin'in doğusunda yağmur ve sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde ise yağışlar yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana gelecek.