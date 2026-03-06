Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart 2026 meteoroloji hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Mart 2026 Cuma gününe ait yurt geneli hava durumu raporunu yayımladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart 2026 meteoroloji hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart 2026 meteoroloji hava durumu raporu

Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman, Siirt çevreleri, Kocaeli ve Mardin'in doğusunda yağmur ve sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde ise yağışlar yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana gelecek.

Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart 2026 meteoroloji hava durumu raporu

Öte yandan Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Siirt sağanak yağışın; Ankara, Kayseri, Konya, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat, Erzurum, Kars ve Van ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisi altına girecek. Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece azalacak.

Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart 2026 meteoroloji hava durumu raporu

Marmara:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Kocaeli’nin doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.

İstanbul: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Edirne: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli: 15°C, doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak

Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart 2026 meteoroloji hava durumu raporu

Ege:

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Muğla çevrelerinde sağanak bekleniyor.

İzmir: 19°C

Manisa: 17°C

Denizli: 17°C

Afyonkarahisar: 11°C

Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart 2026 meteoroloji hava durumu raporu

Akdeniz:

Orta ve Doğu Akdeniz’de aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Adana: 17°C, öğleden sonra yağmur

Antalya: 19°C, sabah saatlerinden sonra yağış

Hatay: 17°C, öğleden sonra kıyı kesimlerinde sağanak

Mersin: 18°C, öğleden sonra yağmur

Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart 2026 meteoroloji hava durumu raporu

İç Anadolu:

Eskişehir dışında bölge genelinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir.

Ankara: 10°C, gece saatlerinde yağış

Konya: 12°C, gece karla karışık yağmur

Kayseri: 7°C, öğleden sonra yağış

Eskişehir: 11°C, parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart 2026 meteoroloji hava durumu raporu

Batı Karadeniz:

Bölge genelinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur bekleniyor.

Bolu: 8°C

Düzce: 13°C

Kastamonu: 7°C

Zonguldak: 9°C

Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart 2026 meteoroloji hava durumu raporu

Orta ve Doğu Karadeniz:

Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Samsun: 12°C

Trabzon: 11°C

Amasya: 11°C

Tokat: 8°C

Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart 2026 meteoroloji hava durumu raporu

Doğu Anadolu:

Bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don görülebilir.

Erzurum: 1°C

Kars: 0°C

Van: 4°C

Malatya: 10°C

Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart 2026 meteoroloji hava durumu raporu

Güneydoğu Anadolu:

Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Diyarbakır: 14°C

Gaziantep: 14°C

Şanlıurfa: 15°C

Siirt: 13°C (gece saatlerinde kuvvetli yağış)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu