Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Kıyı Ege ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Burdur çevreleri ile Balıkesir ve Manisa’nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yağışla birlikte batı bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise güneyli rüzgarların etkisiyle 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 mm), Kıyı Ege ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(20-75 mm), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Burdur çevreleri ile Balıkesir ve Manisa’nın batı kesimlerinde kuvvetli (20-51mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
24 Ekim Salı İstanbul hava durumu °C, 21°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde şiddetli (76-100 mm), İzmir ve Aydın çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm), Manisa ve Denizli'nin batısında kuvvetli (20-51 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AYDIN °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
24 Ekim Salı İzmir hava durumu °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı, batısı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya kıyılarında çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli (76-100mm), Isparta ile Burdur'da kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile zamanla batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
24 Ekim Salı Ankara hava durumu °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NİĞDE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SİNOP °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUŞ °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise güneyli rüzgarların etkisiyle 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte 24 Ekim Salı İstanbul hava durumu...
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Kıyı Ege ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Burdur çevreleri ile Balıkesir ve Manisa’nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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