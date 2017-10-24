Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise güneyli rüzgarların etkisiyle 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte 24 Ekim Salı İstanbul hava durumu...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Kıyı Ege ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Burdur çevreleri ile Balıkesir ve Manisa’nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Yağışla birlikte batı bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise güneyli rüzgarların etkisiyle 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 mm), Kıyı Ege ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(20-75 mm), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Burdur çevreleri ile Balıkesir ve Manisa’nın batı kesimlerinde kuvvetli (20-51mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



BURSA °C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



ÇANAKKALE °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



24 Ekim Salı İstanbul hava durumu °C, 21°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde şiddetli (76-100 mm), İzmir ve Aydın çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm), Manisa ve Denizli'nin batısında kuvvetli (20-51 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



AYDIN °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.



24 Ekim Salı İzmir hava durumu °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.



MANİSA °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ

Parçalı, batısı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya kıyılarında çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli (76-100mm), Isparta ile Burdur'da kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 22°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli olması bekleniyor.



HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu



ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile zamanla batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



24 Ekim Salı Ankara hava durumu °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



NİĞDE °C, 20°C

Parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



SİNOP °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu



ARTVİN °C, 24°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu



MUŞ °C, 22°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık